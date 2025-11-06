SpaceX купить у EchoStar частоти за $2,6 млрд, оплатить угоду власними акціями

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX купує ліцензії на частоти у EchoStar Corp. на суму $2,6 млрд.

Угода буде оплачена акціями SpaceX, повідомляє EchoStar. Вона буде закрита після отримання всіх регуляторних дозволів.

Угода стала продовженням угоди, яку ці компанії уклали у вересні 2025 року. Тоді EchoStar продала SpaceX ліцензії на частоти на загальну суму $17 млрд. Компанія Маска оплатила власними акціями половину вересневої угоди.

З початку 2025 року капіталізація EchoStar зросла більш ніж у 3 рази.

EchoStar, що спеціалізується на супутниковому зв'язку та цифровій інфраструктурі, наприкінці серпня оголосила про продаж ліцензій на частоти американській AT&T Inc. на загальну суму близько $23 млрд.