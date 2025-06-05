Інтерфакс-Україна
Події
23:34 05.06.2025

SpaceX розпочинає "негайне" зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon

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Очільник компанії SpaceX, підприємець Ілон Маск на тлі конфронтації з президентом США Дональдом Трампом, заявив про зняття з експлуатації всіх космічних кораблів Dragon.

"В світлі погроз Президента Трампа скасувати всі державні контракти, що пов'язані зі мною, SpaceX негайно розпочинає зняття з екплуатації всіх кораблів Dragon". – написав Маск в соцмережі Х.

SpaceX Crew Dragon — єдиний американський корабель, що доставляє астронавтів зі Сполучених Штатів на Міжнародну космічну станцію, альтернативою для них лишаються космічні кораблі "Прогрес" (Росія).

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1930718684819112251

Теги: #spacex #маск #сша

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