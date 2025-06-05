SpaceX розпочинає "негайне" зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon

Очільник компанії SpaceX, підприємець Ілон Маск на тлі конфронтації з президентом США Дональдом Трампом, заявив про зняття з експлуатації всіх космічних кораблів Dragon.

"В світлі погроз Президента Трампа скасувати всі державні контракти, що пов'язані зі мною, SpaceX негайно розпочинає зняття з екплуатації всіх кораблів Dragon". – написав Маск в соцмережі Х.

SpaceX Crew Dragon — єдиний американський корабель, що доставляє астронавтів зі Сполучених Штатів на Міжнародну космічну станцію, альтернативою для них лишаються космічні кораблі "Прогрес" (Росія).

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1930718684819112251