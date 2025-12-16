Стармер і Рютте мали розмову перед початком переговорів у Берліні щодо підтримки України - ЗМІ

Перед початком переговорів у Берліні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити стратегію перед вечірньою зустріччю лідерів, повідомляє The Guardian.

Прес-секретар Даунінг-стріт повідомив, що лідери "почали з обговорення значного прогресу, досягнутого за останні дні щодо мирного плану, і погодилися, що цей вечір – це можливість досягти подальшого важливого прогресу в цей критичний момент для євроатлантичної безпеки".

Обидва керівники також наголосили на важливості продовження підтримки військових можливостей України для самозахисту, поки тривають дипломатичні переговори.

"Обидва лідери погодилися з важливістю продовжувати підтримувати військові можливості України для самозахисту, поки дипломатичні переговори тривають", – зазначили у прес-службі.

