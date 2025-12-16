Інтерфакс-Україна
Події
00:53 16.12.2025

Зеленський про підсумки перемовин у Берліні: шлях точно не простий. Це не значить, що він буде тривалим: американці хочуть швидкого завершення

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки двох днів інтенсивних переговорів у Берліні з міжнародними партнерами, зазначивши, що шлях до миру "точно не простий", водночас він наголосив, що це не обов’язково означає тривалий процес, оскільки, за його словами, "американці хочуть швидкого завершення".

"Для нас важлива якість всій швидкості. Якщо співпадатиме швидкість і якість, ми обома руками за", — підкреслив Зеленський.

За словами президента, переговори відбулися у форматі, в якому він зустрівся з представниками США, зокрема зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, та іншими. Зеленський зазначив, що українська сторона планувала проведення зустрічі у Києві, проте американська делегація не змогла приїхати.

"Дякую Фрідріху ще раз за те, що нас прийняв в цьому форматі. Ми провели 3–4 раунди перемовин між нами, окремі були раунди на полях цього саміту між нашими командами, без мене також. Домовленості важливі", — додав президент.

Теги: #переговори #берлін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:29 16.12.2025
Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

01:59 16.12.2025
Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск

Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск

01:09 16.12.2025
Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

01:06 16.12.2025
Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

00:12 16.12.2025
Макрон закликав Росію зробити вибір на користь миру в Україні

Макрон закликав Росію зробити вибір на користь миру в Україні

00:11 16.12.2025
Стармер і Рютте мали розмову перед початком переговорів у Берліні щодо підтримки України - ЗМІ

Стармер і Рютте мали розмову перед початком переговорів у Берліні щодо підтримки України - ЗМІ

23:19 15.12.2025
В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

23:19 15.12.2025
Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

23:18 15.12.2025
Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

22:32 15.12.2025
Зеленський: Ми обговорюємо гарантії безпеки. І перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо й цивільне населення повинні мати чітке розуміння

Зеленський: Ми обговорюємо гарантії безпеки. І перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо й цивільне населення повинні мати чітке розуміння

ВАЖЛИВЕ

Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки

Мерц запропонував Росії перемир’я на Різдво

Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

Зеленський: Переговори зі США тривають, але щодо територій позиції поки різні

Мерц: ми подбаємо про те, щоб Україна пережила цю зиму і була забезпечена необхідним для відбудови

ОСТАННЄ

Літак Зеленського здійснив посадку в Нідерландах

Зеленський: вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом РФ: ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським не будемо

Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИБУВ ДО НІДЕРЛАНДІВ

Проведення виборів потребує припинення вогню – Зеленський

Зеленський сподівається на зустріч з Трампом після доопрацювання документів ближче до кінцевого варіанту

Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво – Зеленський

ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПОТРЕБУЄ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

УКРАЇНА ТА США ПІДТРИМУЮТЬ ІДЕЮ ПЕРЕМИР’Я НА РІЗДВО – ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ПОДАЛЬШИЙ ХІД ПЕРЕГОВОРІВ: КОМАНДА США ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ З РФ, ПОТІМ – З ТРАМПОМ, А ПОТІМ З КОМАНДОЮ УКРАЇНИ, МОЖЛИВО НАВІТЬ НА ВИХІДНИХ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА