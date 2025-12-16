Зеленський про підсумки перемовин у Берліні: шлях точно не простий. Це не значить, що він буде тривалим: американці хочуть швидкого завершення

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки двох днів інтенсивних переговорів у Берліні з міжнародними партнерами, зазначивши, що шлях до миру "точно не простий", водночас він наголосив, що це не обов’язково означає тривалий процес, оскільки, за його словами, "американці хочуть швидкого завершення".

"Для нас важлива якість всій швидкості. Якщо співпадатиме швидкість і якість, ми обома руками за", — підкреслив Зеленський.

За словами президента, переговори відбулися у форматі, в якому він зустрівся з представниками США, зокрема зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, та іншими. Зеленський зазначив, що українська сторона планувала проведення зустрічі у Києві, проте американська делегація не змогла приїхати.

"Дякую Фрідріху ще раз за те, що нас прийняв в цьому форматі. Ми провели 3–4 раунди перемовин між нами, окремі були раунди на полях цього саміту між нашими командами, без мене також. Домовленості важливі", — додав президент.