Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

Правоохоронці Німеччині 15 липня провели обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми за його місцем проживанням поблизу Мюнхена за запитом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), цю інформацію в українських та німецьких ЗМІ підтвердив керівник НАБУ Семен Кривонос.

"Оскільки ця інформація є уже медійною, і тим більше, що німецька сторона повідомила, так я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Особливо коментувати … в силу закону я не можу ні перспективу даного кримінального провадження, ні його суть", – сказав він в інтерв’ю "24 Каналу" у п’ятницю.

За його словами, це кримінальне провадження активно розслідується.

"Ми чекаємо … від німецьких правоохоронців в межах нашої міжнародної співпраці окремої інформації. І для того, щоб не нашкодити цій співпраці з правоохоронцями іноземних країн, я не буду коментувати детально, але можу сказати, що ця справа рухається активно вперед", – повідомив Кривонос.

Він відмовився давати політичні оцінки слідчих дій, хоча й допустив, що ефективність Національного антикорупційного бюро могла викликати певну кризу.

"Національне антикорупційне бюро не розмежує високопосадовців за політичною якоюсь ознакою. У нас є і представники, і операції по особам, які себе прирівнюють до опозиції. Наприклад, "Чисте місто" — це в межах Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради викриття злочинної організації. Це так само і справи по високопосадовцям різних органів державної влади, в тому числі і Офісу президента. У нас є вже підозрюваний колишній заступник керівника Офісу президента, і наразі дана справа готується до направлення до суду", – зазначив Кривонос.

В той же час на прохання ведучої прокоментувати публікації українських ЗМІ про "справи бізнесмена Міндіча і міністра Чернишова" очільник НАБУ відповів відмовою.

"Я, як посадова особа, як директор Національного антикорупційного бюро, не можу коментувати окремі справи, тим більше ті, які перебувають на етапі досудового розслідування або … в стадії активних слідчих розшукових дій. Тому я можу … відповісти, що загалом діяльність Національного антикорупційного бюро останнім часом, особливо останні півроку, демонструє суттєві результати", – наголосив Кривонос.

Як повідомлялося, на початку травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура у повідомила про рішення її прокурора завершити досудове розслідування у справі стосовно колишнього заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова та власника будівельної компанії.

Видання Spiegel у п'ятницю повідомило, що на прохання НАБУ баварські слідчі провели обшук у будинку Шурми в місті Штарнберг (Баварія) під Мюнхеном.