Адміністративний контроль Олександра Лукашенка над білоруською економікою призвів до дефіциту картоплі - ЗМІ

Жорсткий контроль над цінами, запроваджений правителем Білорусі Олександром Лукашенком допровадив до дефіциту картоплі – пише Politico в четвер.

Обмеження, запроваджені Лукашенком у жовтні 2022 року з метою утримати ціни на низькому рівні та запобігти інфляції, натомість зробили картоплю набагато менш прибутковою для фермерів.

Зростання цін на картоплю не встигало за зростанням витрат фермерів і роздрібної торгівлі, а демотивовані фермери країни, в свою чергу, садили менше картоплі. У 2024 році Білорусь зібрала 3,1 мільйона тонн картоплі в порівнянні з більш ніж 4 мільйонами тонн роком раніше.

"Опоненти режиму стверджують, що рішення, прийняті командою Лукашенка, призупинили виробництво минулого року і підштовхнули багатьох фермерів, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, продавати свою продукцію в сусідню Росію", - пише Politico.

Контроль над цінами, запроваджений Мінськом, зробив продаж до Росії дуже вигідною пропозицією. За даними BEROC, у березні картопля в Росії коштувала вдвічі дорожче, ніж у Білорусі. У 2024 році Білорусь експортувала до Росії близько 200 000 тонн картоплі, що зробило її найбільшим постачальником цієї основної сільськогосподарської культури до РФ.

"Через дефіцит, що виник, влада тимчасово заборонила експорт картоплі, в тому числі до Росії, без ліцензії, починаючи з грудня 2024 року. Багато фермерів відреагували на обмеження, маркуючи здорову картоплю як зіпсовану, і продовжували постачати її в Росію", - розповів в інтерв'ю POLITICO Лев Львовський, науковий директор флагманського білоруського економічного аналітичного центру BEROC.

А наприкінці травня влада Білорусі скасувала заборону на імпорт деяких продуктів харчування, включаючи картоплю, з країн Європейського Союзу, які класифікуються як "недружні", щоб спробувати вирішити проблему дефіциту.

У червні Лукашенко припустив, що за кризою стоять неназвані "певні особи", які створили дефіцит, щоб покарати уряд за економічну політику.

"Картоплі було багато. Але пропозиція була обмежена для того, щоб продемонструвати негативні наслідки втручання президента в цінову політику. Але коли [Комітет державного контролю] з'явився з наручниками і поклав їх на стіл, картопля стала доступною", - цитує Politico сказане Лукашенком на урядовій прес-конференції.

Джерело: https://www.politico.eu/article/alexander-lukashenko-potato-outrage-regime-opponents-russia-farm-price-control/