Економіка

13:25 13.03.2025

У Чернівецькій області почали посадку картоплі, під яку в 2025р. відведуть 35,9 тис. га

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У Чернівецькій області почали посадку картоплі, під яку в 2025р. відведуть 35,9 тис. га

Фермерські господарства Чернівецької області 11 березня розпочали посадку картоплі ранніх сортів, які вирощуватимуть під агроволокном, повідомила пресслужба Чернівецької обласної військової адміністрації у Facebook.

"Завдяки сприятливим погодним умовам у фермерських господарствах на Вижниччині здійснюють посадку картоплі ультра раннього сорту Рів’єра, щоправда під агроволокном", - ідеться в повідомленні.

За інформацією Чернівецької ОВА, у регіоні щороку валове виробництво картоплі становить понад 650 тис. тонн, а овочевих культур - понад 250 тис. тонн. Основними виробниками овочів і картоплі В Чернівецькій області є господарства населення, в яких розміщено 99,7% від загальнообласного посіву.

Площі цих культур у 2025 році залишаться на рівні минулорічних, а саме: 35,9 тис. га – під картоплю та 14,6 тис. га – під овочі і баштанні культури.

"Посів овочевих культур та картоплі у відкритому ґрунті в області масово розпочнеться в кінці березня на початку квітня", - уточнили в Чернівецькій ОВА.

Теги: #чернівецька_область #картопля

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