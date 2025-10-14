Чернівецькі прикордонники затримали ділка, що намагався переправити ухилянта у Румунію за EUR8,5 тис

Фото: https://t.me/DPSUkr

Прикордонники Чернівецького загону затримали мешканця Івано-Франківщини разом із "клієнтом", якого він намагався переправити у Румунію на власному авто за 8,5 тис. євро, повідомила Держприкордонслужба.

"Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки Чернівецького загону викрили схему переправлення чоловіків до Румунії. Житель Івано-Франківщини за €8500 погодився незаконно перевести "клієнта" через державний кордон. На власному авто він підвіз його до кордону й мав далі показати маршрут до сусідньої країни", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що оперативники зупинили автомобіль просто поблизу рубежу – і затримали обох "мандрівників". Організатору оголошено підозру.