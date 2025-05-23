Ворог атакував БПЛА залізницю в Чернівецькій області, пошкоджена інфраструктура

БПЛА ворога атакували вранці залізницю в Чернівецькій області, ніхто не постраждав, але пошкоджена залізнична інфраструктура, повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Ворог знову атакує залізницю - цього разу в Чернівецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Продовжуємо рух", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.