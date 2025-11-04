Інтерфакс-Україна
Події
11:20 04.11.2025

Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця із Сокирянського району Чернівецької області, який брав участь у схемі з виготовлення та продажу підроблених водійських посвідчень.

"Схема діяла щонайменше з початку 2025 року. Правоохоронець через Інтернет підшуковував бажаючих придбати підроблені посвідчення водія різних категорій", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, вартість підробки варіювалася залежно від відкритих категорій та наявності у громадян діючих посвідчень. "Підробка з усіма категоріями А1, А, В, С1, С, ВЕ, С1Е, СЕ коштувала 500 Євро", - зазначають в ДБР.

Згідно з повідомленням, безпосередньо підробляв посвідчення цивільний знайомий правоохоронця.

"Зазвичай, термін виготовлення займав приблизно 3-4 тижні. Виготовлені підробки відрізнялися від оригінальних та не були внесені в офіційні реєстри", - уточнюють в Бюро.

Схему було оперативно виявлено та припинено, а 1 травня цього року правоохоронцю повідомлено про підозру та звільнено із займаної посади.

Він обвинувачується у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, за попередньою змовою групою осіб та підробленні посвідчення (ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України).

Матеріали щодо спільника основного фігуранта виділені в окреме провадження. Досудове розслідування у ньому триває.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Розслідування здійснювалося за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Обвинувальний акт щодо колишнього правоохоронця наразі скеровано до суду.

Теги: #розслідування #чернівецька_область #дбр

