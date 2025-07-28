Інтерфакс-Україна
Події
12:04 28.07.2025

На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської

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На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської

На Буковині сталася ДТП за участю поліцейської, яка перебувала поза службою: перебуваючи за кермом, вона врізалась в огорожу, що призвело до загибелі однієї з пасажирок, повідомила пресслужба управління Національної поліції в Чернівецькій області.

"Сьогодні, 28 липня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі працівниці поліції на вулиці Центральній у Новоселиці. Встановлено, що за кермом автівки знаходилася поліцейська, яка перебувала поза службою", - йдеться у повідомленні на сайті. 

За даними правоохоронців, 34-річна співробітниця поліції, перебуваючи за кермом автівки Volkswagen Tiguan, врізалась в огорожу. Внаслідок аварії загинула 35-річна пасажирка. Тіло загиблої було направлено на судово-медичну експертизу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні. Ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули, вона госпіталізації не потребувала.

Теги: #чернівецька_область #дтп

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