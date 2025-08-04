Інтерфакс-Україна
Події
16:05 04.08.2025

Ексдетективу БЕБ на Буковині інкримінують спробу фальсифікації доказів у кримінальному провадженні – прокуратура

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Ексдетективу БЕБ на Буковині інкримінують спробу фальсифікації доказів у кримінальному провадженні – прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили детектива ТУ Бюро економічої безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області на фальсифікації доказів у кримінальному провадженні, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у червні 2023 року правоохоронець сфабрикував матеріали, аби штучно покращити статистику розкриття злочинів. Зокрема, він намагався незаконно завершити провадження щодо обігу підакцизних товарів, запропонувавши громадянину – сторонній особі, яка не мала жодного стосунку до злочину, – визнати себе винним. У "винагороду" обіцяв грошову компенсацію та оплату штрафу", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Після досягнення "домовленості" з формальним фігурантом справи правоохоронець підготував і передав на погодження прокурору повідомлення про підозру, в якому містилися завідомо неправдиві відомості.

Протиправні дії детектива було заздалегідь задокументовано в межах негласних слідчих (розшукових) дій.

Наразі його звільнено з органів БЕБ. Йому повідомлено про підозру у замаху на притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, підробленні службових документів і фальсифікації доказів (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 КК України).

Теги: #беб #чернівецька_область #викриття #кримінальне_провадження #дбр

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