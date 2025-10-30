Інтерфакс-Україна
17:39 30.10.2025

Суд оголосив перерву у справі про припинення діяльності УПЦ (МП) до 11 грудня

Шостий апеляційний адміністративний суд оголосив перерву до 11 грудня у розгляді справи за позовом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Зокрема, у четвер суд розпочав розгляд справи та вислухав клопотання сторін.

Крім того, було ухвалено рішення виділити зустрічний позов УПЦ (МП) до Держетнополітики в окреме самостійне провадження та направити до Київського окружного адміністративного суду.

В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 10:00 11 грудня 2025 року.

Згідно з позовом, Держетнополітики просить суд: припинити релігійну організацію Київська митрополія УПЦ в результаті ліквідації; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності даної релігійної організації, крім культового, у власність держави.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

18 вересня суд відмовив УПЦ (МП) у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви. 29 жовтня Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду підтвердив рішення першої інстанції і відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо заяви про застосування заходів забезпечення позову. 22 жовтня суд також відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП).

УПЦ (МП) в свою чергу просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ. Також УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви.

