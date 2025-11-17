ВАКС продовжить обрання Чернишову запобіжного заходу 18 листопада

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, 18 листопада.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у понеділок Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу за звинуваченням у незаконному збагаченні.

В ході заслуховування сторін, обвинувачення попросило суд визначити для Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн, яка на їх думку є помірною для підозрюваного. Крім того, обвинувачення просило суд застосувати до Чернишова певні обов'язки (які саме на суді озвучено не було).

Обвинувачення вважає, що в іншому випадку він зможе впливати на свідків, а також є ризики вчинення ним нових правопорушень.

Також обвинуваченням було озвучено, що дружина колишнього віцепрем'єра в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор", а сам Чернишов - "Че-Гевара".

У свою чергу захист вважає, що докази наведені обвинуваченням не є вагомими, і не вбачає обґрунтованими наведені ризики. Також захист вважає необґрунтованою і саму підозру Чернишову.

Крім того, захист зазначає, що все майно і рахунки подружжя Чернишових на сьогодні арештовані, що необхідно врахувати при визначені питання про заставу.

Серед іншого, захист просив надати тимчасовий доступ до мобільного телефону Чернишова, який перебуває у детективів, для зняття копії інформації. Також захист просив надати доступ до документів, які містять дані щодо деталізації телефонних зв'язків Чернишова. На це обвинувачення заявило, що таким клопотанням захист хоче затягнути розгляд обрання запобіжного заходу. Суддя залишив ці клопотання захисту без розгляду.

Крім того, захист піддає сумніву, що згадуванні в розмовах фігурантів псевдоніми "Че-Гевара" і "Професор" відносяться до подружжя Чернишових.

Серед іншого, в ході засідання суддя повідомив, що керівник державного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" імені В.С. Балицького Олександр Савченко просить взяти Чернишова на поруки.

По результату засідання в понеділок, суддя повідомив, що розгляд буде продовжено о 16:00 18 листопада.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 листопада вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексі України.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, а Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.