19:46 30.11.2025
У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ
Фото: Unsplash
У зустрічі делегацій США та України у Маямі оголосили перерву, очікується продовження, повідомляє видання "Суспільне".
"Зустріч продовжиться після перерви, повідомляє наша кореспондентка. Перепрошуємо за помилку", - уточнило видання.
Зазначалось, що зустріч делегацій України та США у Флориді тривала майже дві години.
Також повідомляється, що за підсумками зустрічі спецпосланець Дональда Трампа Стівен Віткофф заявив, що оцінює переговори із представниками України "позитивно". Також він підтвердив, що в понеділок летить до Москви, щоб у вівторок зустрітися з Путіним.