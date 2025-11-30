Інтерфакс-Україна
Події
19:46 30.11.2025

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

Фото: Unsplash

У зустрічі делегацій США та України у Маямі оголосили перерву, очікується продовження, повідомляє видання "Суспільне".

"Зустріч продовжиться після перерви, повідомляє наша кореспондентка. Перепрошуємо за помилку", - уточнило видання.

Зазначалось, що зустріч делегацій України та США у Флориді тривала майже дві години.

Також повідомляється, що за підсумками зустрічі спецпосланець Дональда Трампа Стівен Віткофф заявив, що оцінює переговори із представниками України "позитивно". Також він підтвердив, що в понеділок летить до Москви, щоб у вівторок зустрітися з Путіним.

 

Теги: #делегації #сша #перерва

