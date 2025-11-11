ВАКС оголосив перерву у слуханні, на якому обирається запобіжний захід для фігуранта "Мідас" Миронюка

Київ. 11 листопада. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у засіданні, на якому обирається запобіжний захід фігуранту справи НАБУ/САП "Мідас" Ігорю Миронюку.

Продовження засідання призначене на 8.30 середи, 12 листопада.

Прокурор САП Сергій Савицький зазначив, що про підозри вже оголошено 8 особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

За словами Савицького, те, що Миронюк був радником "гласним чи не гласним" Галущенка, підтверджено, в тому числі свідками.

Він зазначив, що завтра, зокрема, буде продовжуватися слухання щодо запобіжного заходу для Миронюка, та будуть подані клопотання щодо осіб, які затримані в цьому кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, прокурори просять суд про взяття Миронюка під варту з можливістю внесення застави в 136,6 млн грн.