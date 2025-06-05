В розгляді позову НЗФ до ПриватБанку перерва до 1 липня, адвокати банку вбачають навмисне затягування підприємствами Коломойського в очікуванні рішення суду в США

Північний апеляційний господарський суд (Київ) оголосив перерву до 1 липня 2025 року в розгляді справи за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до ПриватБанку з вимогою визнати припиненими зобов'язання за кредитами від 2010 року, представники ПриватБанку вбачають навмисне затягування процесу їхніми процесуальними опонентами до винесення рішення судом США за позовом ПриватБанку.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні 4 червня представник НЗФ попросив суд про відкладення розгляду для з'ясування того, чи долучається Стахановський завод феросплавів (СЗФ) до розгляду апеляції, - строки для усунення недоліків по скарзі, яка була раніше залишена судом без розгляду, ще не сплинули.

Представники ПриватБанку залишили прохання щодо перерви на розсуд суду, втім зазначили, що в разі відкриття провадження за скаргою СЗФ, розгляд справи необхідно буде починати спочатку, що призведе до невиправданих затримок у слуханні.

В зв'язку з цим колегія суддів оголосила перерву в розгляді скарги до 13.50 1 липня 2025 року.

В коментарі журналістам по завершенню засідання адвокат ПриватБанку Дмитро Монастирський повідомив, що, на думку представників ПриватБанку в суді, СЗФ пов'язане з позивачем у даній справі - НЗФ.

Адвокат пояснив, що СЗФ подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яке оскаржує ПриватБанк. "В цій скарзі підприємство просить не скасувати рішення, а змінити його мотивувальну частину", - сказав він, додавши, що апеляційний суд залишив цю скаргу без руху і надав час для усунення недоліків в скарзі, час на це ще не сплинув.

"Процесуальне законодавство побудовано таким чином, що суд, не вирішивши питання стосовно прийняття іншої апеляційної скарги у цій же справі, не міг продовжити розгляд справи. В зв'язку з цим судом оголошено перерву і призначено засідання на іншу дату", - наголосив адвокат.

Представник ПриватБанку зазначив, щодо СЗФ та НЗФ – "це підприємства, які так чи інакше повзанні з колишніми власниками АТ Комерційний банк "ПриватБанк".

"Ми вже не вперше спостерігаємо таку процесуальну поведінку: підприємства з орбіти одних і тих самих власників намагаються так би мовити допомагати один одному затягувати розгляд справи, подаючи завідомо безпідставні апеляційні скарги на те саме судове рішення, яке оскаржується і ПриватБанком", - сказав Монастирський.

Відповідаючи на питання агентства, якою є кінцева мета затягування процесу, адвокат зазначив: "Звісно, ми можемо лише припустити. Справа в тому, що на даний час триває розгляд справи у США за позовною заявою ПриватБанку проти колишніх власників щодо відшкодування значних сум збитків, які, на думку ПриватБанку, були завдані колишніми власниками ПриватБанку до націоналізації Банку. Станом на зараз у США триває процесуальна стадія ухвалення проміжного рішення. На його ухвалення, як ми припускаємо, намагаються вплинути позивачі у справах, які розглядаються в Україні".

Таким чином, як припускає адвокат, колишні власники ПриватБанку не хочуть прийняття судових рішень в України допоки не буде прийняте рішення в американському суді.

У 2019 році ПриватБанк подав позов у США проти колишніх власників Банку, вимагаючи відшкодування збитків, спричинених Банку через видачу кредитів низці українських підприємств, підконтрольних колишнім власникам ПриватБанку - Нікопольському, Запорізькому, Стахановському заводам феросплавів, Марганецькому та Покровський ГЗК, Дніпроазоту.

В подальшому, за словами представників ПриватБанку, ці кредитні кошти були виведені за кордон для купівлі комерційної нерухомості та промислових активів у декількох штатах на компанії зі спільною назвою "Optima". Тобто, позов НЗФ – один із значного переліку судових спорів в так званій "справі Optima".

Після подання позову в США, колишні власники ПриватБанку через підконтрольні їм підприємства, включно з НЗФ, подали дві сотні позовів до українських судів заради отримання рішень про начебто належне виконання кредитних зобов'язань, що може бути використане в американському суді як доказ "бездоганної кредитної історії".

Загалом на розгляді ПАГС цього тижня перебувало чотири подібні справи - три за позовом Нікопольського заводу феросплавів, інша - Запорізького заводу феросплавів. Втім, через процесуальні маневри опонентів - подання численних скарг від інших підприємств, які не є учасниками процесу в Україні, а фігурують у американському позові Банку, перенеслися на кінець липня. Справа №910/12559/20 розглядається вже по третьому колу після скасування рішення Верховним Судом у листопаді 2024 року. В позовній заяві НЗФ просить суд визнати належним чином виконаними зобов'язання за кредитом, який був виданий більше 10 років тому.