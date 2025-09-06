Росія затягує війну, намагається зробити з дипломатії фарс - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про затягування війни з боку Росії.

“Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом”, - йдеться у дописі Зеленського у телеграм в суботу.

Він вкотре наголосив на необхідності посилення санкційного тиску, постачання зброї для України. “Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки”, - йдеться у дописі.

Зеленський повідомив, що лише з початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів.

Протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.