Інтерфакс-Україна
Економіка
07:20 12.08.2025

Китай продовжив на 90 днів відтермінування 24% додаткового митного тарифу на американський імпорт

1 хв читати
Китай продовжив на 90 днів відтермінування 24% додаткового митного тарифу на американський імпорт

Китай погодився продовжити ще на 90 днів — до 12 листопада 2025 року — відтермінування впровадження додаткового 24% митного тарифу на товари зі США, зберігаючи при цьому 10% тарифів, повідомляється у заяві Міністерства торгівлі КНР.

За підсумками лондонських і стокгольмських економічних і торгових переговорів, що відбулися у червні-липні 2025 року, обидві сторони взяли на себе зобов’язання щодо продовження призупинення окремих тарифів на 90 днів — до 12 листопада 2025 року.

"Китай продовжуватиме призупиняти впровадження 24% тарифів на товари США на 90 днів з 12 серпня 2025 року, зберігаючи при цьому решту 10% тарифів, що стягуються на ці товари", — йдеться у документі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який продовжує на 90 днів відстрочку повернення високих мит на китайські товари, в понеділок телеканалу CNBC повідомив високопосадовець Білого дому.

За його словами, документ було підписано за кілька годин до завершення дії попередньої паузи, яка мала сплинути опівночі.

 

Теги: #китай_сша #мита #відтермінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:51 11.08.2025
Трамп продовжив відстрочку дії мит на китайські товари ще на 90 днів - ЗМІ

Трамп продовжив відстрочку дії мит на китайські товари ще на 90 днів - ЗМІ

17:33 06.08.2025
Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

15:59 05.08.2025
Трамп заявив, що протягом доби може істотно підвищити мита щодо Індії, оскільки вона купує у РФ нафту

Трамп заявив, що протягом доби може істотно підвищити мита щодо Індії, оскільки вона купує у РФ нафту

09:17 05.08.2025
ЄС очікує, що США цього тижня оголосять винятки з нових мит - ЗМІ

ЄС очікує, що США цього тижня оголосять винятки з нових мит - ЗМІ

07:14 05.08.2025
ЄС призупинив на шість місяців запровадження тарифних контрзаходів щодо США

ЄС призупинив на шість місяців запровадження тарифних контрзаходів щодо США

18:14 04.08.2025
Трамп обіцяє "суттєво" підвищити мита для Індії через російську нафту

Трамп обіцяє "суттєво" підвищити мита для Індії через російську нафту

17:31 01.08.2025
США з 7 серпня запроваджують мита щодо 68 країн і ЄС, їхній розмір - від 10% до 41%

США з 7 серпня запроваджують мита щодо 68 країн і ЄС, їхній розмір - від 10% до 41%

06:39 01.08.2025
Трамп підписав указ про запровадження нових глобальних тарифів із 7 серпня для десятка країн - ЗМІ

Трамп підписав указ про запровадження нових глобальних тарифів із 7 серпня для десятка країн - ЗМІ

06:03 01.08.2025
Трамп розпорядився підвищити митні тарифи на імпорт з Канади до 35% — Білий дім

Трамп розпорядився підвищити митні тарифи на імпорт з Канади до 35% — Білий дім

03:45 30.07.2025
Франція вимагає виключення шампанського та інших вин з-під мит США у 15%

Франція вимагає виключення шампанського та інших вин з-під мит США у 15%

ВАЖЛИВЕ

Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Уряд затвердив два макросценарії з ростом ВВП у 2026 р. на 4,5% та на 2,4%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

ОСТАННЄ

Призначений на 12 серпня конкурс з продажу акцій Інституту титану не відбувся через відсутність заявок

"Укренерго" вклало в освітні програми під час війни 65 млн грн

Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилось на одного, кількість банків не змінилася - НБУ

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

Закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності з 8 серпня

В Україні за I півріччя відкрито й оновлено 9 готелів загальним фондом понад 1 тис. номерів - експерт

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА