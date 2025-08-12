Китай продовжив на 90 днів відтермінування 24% додаткового митного тарифу на американський імпорт

Китай погодився продовжити ще на 90 днів — до 12 листопада 2025 року — відтермінування впровадження додаткового 24% митного тарифу на товари зі США, зберігаючи при цьому 10% тарифів, повідомляється у заяві Міністерства торгівлі КНР.

За підсумками лондонських і стокгольмських економічних і торгових переговорів, що відбулися у червні-липні 2025 року, обидві сторони взяли на себе зобов’язання щодо продовження призупинення окремих тарифів на 90 днів — до 12 листопада 2025 року.

"Китай продовжуватиме призупиняти впровадження 24% тарифів на товари США на 90 днів з 12 серпня 2025 року, зберігаючи при цьому решту 10% тарифів, що стягуються на ці товари", — йдеться у документі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який продовжує на 90 днів відстрочку повернення високих мит на китайські товари, в понеділок телеканалу CNBC повідомив високопосадовець Білого дому.

За його словами, документ було підписано за кілька годин до завершення дії попередньої паузи, яка мала сплинути опівночі.