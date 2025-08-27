Інтерфакс-Україна
Телеком
15:30 27.08.2025

"Нова пошта" додала 10% мито до вартості доставки відправлень до США

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova оновила правила доставки до США через скасований Вашингтоном пільговий безмитний поріг у розмірі $800: вартість доставки зросла мінімум на 10% мита, яке застосовується до товарів з України.

Згідно із пресрелізом "Нової пошти" у середу, у випадку, якщо платником є відправник, послуги з розмитнення включені у тариф, тоді як за умови, що платником буде обрано отримувача, він повинен буде сплатити при отриманні окрім 10% від вартості відправлення ще митно-брокерські послуги — від $25 за одне відправлення.

Зазначається, що отримувачу буде надісланий електронний лист із посиланням на оплату мита та митно-брокерських послуг. Доставка відправлення здійснюватиметься після оплати, а фінальна сума мита та митно-брокерських послуг визначатиметься під час митного оформлення при доставці у США.

У компанії наголосили, що важливо коректно зазначати країну походження товарів у відправленні. Ставка мита 10% діє лише для товарів, вироблених в Україні. Для товарів з інших країн ставки можуть відрізнятися.

Вказується також, що для користувачів API Nova Post розроблено технічне рішення для вибору платника митних платежів для США.

Напередодні генеральний директор "Укрпошти", основного конкурента "Нової пошти", Ігор Смілянський повідомив, що його компанія також продовжить комерційні поштові відправлення до США після введення цією країною 10% мита на відправлення вартістю до $800, а тарифи на доставку до США зростуть у середньому на $1,5-3.

На думку гендиректора "Укрпошти", українські відправники отримають перевагу порівняно з конкурентами із більшості інших країн, бо ставка для України у 10% найнижча, тоді як для країн ЄС – 15%, для Швейцарії – 39%. Окрім того більшість країн Європи ставлять на паузу відправлення до США до урегулювання процедури стягнення 10% мита.

Теги: #мита #сша #нова_пошта

