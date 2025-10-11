Інтерфакс-Україна
Події
01:02 11.10.2025

США накладуть на товари з Китаю нові 100% мита – Трамп

1 хв читати

США з 1 листопада, або раніше накладуть на товари з Китаю нові мита у 100% понад ті тарифи, що вже діють, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши світові вкрай ворожого листа, в якому зазначалося, що з 1 листопада 2025 року вони збираються запровадити масштабний експортний контроль практично на кожен продукт, який вони виробляють, а деякі навіть не виробляються ними. Це стосується ВСІХ країн без винятку, і, очевидно, це був план, розроблений ними багато років тому. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральним ганьбою у стосунках з іншими країнами", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

"Виходячи з того факту, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію, і виступаючи лише від імені США, а не інших країн, яким загрожували аналогічні загрози, починаючи з 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від будь-яких подальших дій чи змін, вжитих Китаєм), Сполучені Штати Америки запровадять тариф у розмірі 100% на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують наразі. Також 1 листопада ми запровадимо експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення", - підкреслив президент США.

Трамп зазначив, що неможливо повірити, що Китай вжив би таких заходів, але вони це зробили.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115351840469973590

Теги: #мита #китай #сша

