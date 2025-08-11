Інтерфакс-Україна
Події
22:51 11.08.2025

Трамп продовжив відстрочку дії мит на китайські товари ще на 90 днів - ЗМІ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який продовжує на 90 днів відстрочку повернення високих мит на китайські товари, в понеділок телеканалу CNBC повідомив високопосадовець Білого дому.

За його словами, документ було підписано за кілька годин до завершення дії попередньої паузи, яка мала сплинути опівночі.

"Відстрочка стала очікуваним результатом останнього раунду переговорів між торговими делегаціями США та Китаю, що відбулися наприкінці минулого місяця у Стокгольмі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у разі відсутності продовження мита США на китайські товари повернулися б до рівня квітня, коли торговельна війна між країнами перебувала на піку.

Сторони вперше домовилися про 90-денну паузу у травні після переговорів у Женеві. Цей термін мав сплинути у вівторок, однак Трамп підписав новий указ про продовження.

Джерело: https://www.cnbc.com/2025/08/11/trump-china-tariffs-deadline-extended.html

Теги: #мита #китай #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:03 11.08.2025
Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

21:19 11.08.2025
Трамп оголосив про відправлення до Вашингтона Національної гвардії США

Трамп оголосив про відправлення до Вашингтона Національної гвардії США

20:39 11.08.2025
Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

20:07 11.08.2025
Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

19:29 11.08.2025
Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

19:13 11.08.2025
Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

18:39 11.08.2025
Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

17:33 06.08.2025
Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

Трамп ввів 25% тариф на товари з Індії у зв’язку з покупкою російської нафти

12:49 06.08.2025
МЗС Китаю: Процес врегулювання "кризи" між Росією та Україною перебуває на вирішальному етапі

МЗС Китаю: Процес врегулювання "кризи" між Росією та Україною перебуває на вирішальному етапі

16:40 05.08.2025
Трамп не відкидає можливість зустрічі з Сі Цзіньпіном у разі укладення торговельної угоди

Трамп не відкидає можливість зустрічі з Сі Цзіньпіном у разі укладення торговельної угоди

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

ОСТАННЄ

У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

"Укрзалізниця" фіксує попит 5-8 пасажирів на одне місце на найпопулярніших напрямках у піковий сезон

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА