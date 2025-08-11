Трамп продовжив відстрочку дії мит на китайські товари ще на 90 днів - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який продовжує на 90 днів відстрочку повернення високих мит на китайські товари, в понеділок телеканалу CNBC повідомив високопосадовець Білого дому.

За його словами, документ було підписано за кілька годин до завершення дії попередньої паузи, яка мала сплинути опівночі.

"Відстрочка стала очікуваним результатом останнього раунду переговорів між торговими делегаціями США та Китаю, що відбулися наприкінці минулого місяця у Стокгольмі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у разі відсутності продовження мита США на китайські товари повернулися б до рівня квітня, коли торговельна війна між країнами перебувала на піку.

Сторони вперше домовилися про 90-денну паузу у травні після переговорів у Женеві. Цей термін мав сплинути у вівторок, однак Трамп підписав новий указ про продовження.

Джерело: https://www.cnbc.com/2025/08/11/trump-china-tariffs-deadline-extended.html