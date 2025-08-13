ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

Європейські країни мають бути готовими за необхідності підтримати американські санкції і мита щодо РФ або покупців російської нафти в тому разі, якщо переговори між президентами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть невдало, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Європейці повинні приєднатися до нас у наших санкціях. Вони повинні", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg TV у середу.

Йдеться про мита щодо Китаю, Індії та інших країн, які купують енергоносії у РФ, уточнив Bloomberg.

Бессент зазначив, що санкції щодо РФ можуть бути посилені або ослаблені залежно від результату зустрічі президентів США і РФ на Алясці, яка відбудеться в п'ятницю. Водночас глава Мінфіну США зазначив, що обговорював ідею мит щодо покупців нафти з РФ країнами G7 раніше, проте не отримав підтримки.

"Я подивився на всіх лідерів за столом і запитав, чи готові всі за цим столом запровадити 200% вторинні мита щодо Китаю. І знаєте що? Усі ховали очі, їм різко захотілося дізнатися, яке взуття вони взули", - заявив він про зустріч G7, що відбулася раніше цього року в Канаді.

У липні Трамп заявив, що Вашингтон може ввести вторинні 100% мита для покупців російської нафти та інші санкції, якщо Москва не погодиться з його ініціативами щодо мирної угоди з Києвом. Поки США застосували 25% мита лише до Індії.