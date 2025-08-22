Інтерфакс-Україна
Економіка
20:42 22.08.2025

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

Прем'єр Канади Марк Карні в п'ятницю оголосив, що канадська влада відмовляється від низки мит, введених у відповідь на американські, щодо частини імпорту США, повідомляє The Globe and Mail.

"Відповідно до наших зобов'язань за угодою між США, Мексикою і Канадою (USMCA) я сьогодні оголошую, що канадський уряд вживе заходів, аналогічних зробленим раніше США, і скасує мита на всі американські товари, що підпадають під дію договору", - сказав прем'єр.

Однак, уточнив Карні, Канада збереже мита на імпорт зі США сталі, алюмінію та автомобілів, і Оттава буде інтенсивно працювати з Вашингтоном над цією темою. Карні зазначив, що після розмови, яка відбулася у нього цього тижня з президентом США Дональдом Трампом, сторони будуть активніше обговорювати "виклики в стратегічних секторах", а також нарощування співпраці в торгівлі, інвестиціях, сфері безпеки.

Також Карні вважає, що Канаді вдається домогтися успіхів у торговельних переговорах із США. "На даний момент у Канади найкраща торговельна угода з США, і, хоча вона відрізняється від того, що було раніше, вона все одно краща, ніж у будь-якої іншої країни", - заявив прем'єр.

1 серпня Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві підкреслювалося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно до USMCA, як і раніше, не підпадають під дію нових тарифів.

У свою чергу, нагадує The Globe and Mail, Оттава домагається угоди, яка б знизила або скасувала мита щодо ряду канадських товарів. У липні Карні визнав, що Канада, ймовірно, не зможе переконати Трампа скасувати всі мита.

Разом з тим Канада реалізувала три раунди заходів у відповідь проти США. В рамках першого вона ввела мита в 25% на продукцію США на суму в $30 млрд, включаючи мотоцикли і апельсиновий сік. Другий раунд передбачав 25-відсоткові мита на продукцію ще на $30 млрд - металеві вироби і товари широкого попиту. Третій раунд включав мита в 25% на автомобілі, за винятком компаній, які розмістили виробництво в Канаді.

Однак, зазначає видання, згодом Канада пом'якшила дію мит, схваливши деякі винятки з них, в тому числі щодо сировини і матеріалів американського виробництва, що використовуються в канадській промисловості.

 

Теги: #мита #канада #сша

