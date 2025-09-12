Інтерфакс-Україна
Економіка
08:59 12.09.2025

США вимагатимуть від країн "великої сімки" підвищення мит для Індії та Китаю

1 хв читати
США вимагатимуть від країн "великої сімки" підвищення мит для Індії та Китаю

Вашингтон має намір чинити тиск на країни G7, щоб переконати їх підвищити мита на товари з Китаю та Індії, які купують російську нафту, повідомляє в п'ятницю газета Financial Times.

"США чинитимуть тиск на країни G7, щоб вони різко підвищили мита стосовно Індії та Китаю через закупівлі російської нафти", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що на п'ятницю заплановано відеоконференцію міністрів фінансів "сімки", які обговорять пропозицію США.

Раніше Financial Times повідомляла про те, що президент США Дональд Трамп закликав ЄС запровадити 100% мита для Китаю та Індії, щоб чинити тиск на Росію.

Тепер Трамп "розширює межі своїх зусиль, включивши в них союзників з "великої сімки", пише газета.

 

 

Теги: #індія #мита #китай #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 12.09.2025
Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

00:42 12.09.2025
Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі: Це могла бути помилка

Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі: Це могла бути помилка

22:04 11.09.2025
Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

08:43 11.09.2025
Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства Чарлі Кірка

Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства Чарлі Кірка

01:52 11.09.2025
Затримано підозрюваного в стрілянині, в якій загинув Чарлі Кірк – ФБР

Затримано підозрюваного в стрілянині, в якій загинув Чарлі Кірк – ФБР

15:06 10.09.2025
РФ рекламує Китаю неіснуючий двигун для літака - СЗР

РФ рекламує Китаю неіснуючий двигун для літака - СЗР

11:28 08.09.2025
Обсяг індійського дизпалива на ринку не перевищує 10% – директор А-95

Обсяг індійського дизпалива на ринку не перевищує 10% – директор А-95

19:24 04.09.2025
Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

19:20 04.09.2025
Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

18:17 30.08.2025
Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

ВАЖЛИВЕ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

ОСТАННЄ

Укрзалізниця" запровадить строкові контракти на продаж брухту

NovaPay зареєстрував третій випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

Україна звернеться до Республіки Корея за кредитом на закупівлю 20 електропоїздів Hyundai

Україна до ОЗП має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності – глава Міненерго

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку нових кредитів на EUR100 млн

Графік обговорень нової програми МВФ для України буде розроблений у найближчі тижні – Фонд

Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ

Дезінфляційний процес у єврозоні завершився - Лагард

НБУ бачить потенціал внутрішнього боргового ринку за необхідності покриття додаткових бюджетних потреб

Мінфін України очікує на продовження тісного діалогу з МВФ у найближчі тижні щодо нової програми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА