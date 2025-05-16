В ЄС розглядають можливість відтермінування запровадження СВАМ для України на рік – глава Міндовкілля

В Європейському Союзі ведуться дискусії щодо можливості відтермінування впровадження Механізму прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ) в Україні на рік, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Зараз ведуться дискусії в самому Європейському Союзі, в Європейській комісії, що, можливо, ще на рік відтермінують взагалі впровадження такого механізму в зв'язку з тими геополітичними подіями, які відбуваються в світі, які стосуються, в принципі, не тільки України", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п’ятницю.

Міністр зазначила, що європейські партнери розуміють, що повноцінна імплементація і застосування даного механізму до України в період війни є "не зовсім справедливим", оскільки українське підприємництво і так в багатьох випадках знаходиться на межі виживання і потребує підтримки, а не додаткового навантаження.

За її словами, Україна спільно з європейськими партнерами наразі розглядають різні рішення.

"Це або механізм застосування форс-мажору, який, в принципі, юридично прописаний, або інші механізми підтримки українського бізнесу, або особливе застосування СВАМ до українських підприємств", - зазначила вона.

За словами Гринчук, остаточне рішення щодо СВАМ може бути ухвалено до кінця літа 2025 року.

Наразі планується, що механізм запрацює з початку 2026 року.