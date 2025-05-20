Київ переходить в активну фазу роботи над винятком ЄС для України по CBAM - торгпред

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Україна досить довго вела діалог з Європейською комісією щодо того, як працювати Механізм прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ), і зараз після досягнутого порозуміння переходить в активну фазу роботи над винятком для України з цього Механізму, повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

"Ми будемо звертатись по обом підставам для винятків. І загальний виняток для України, і виняток по електроенергії. Відповідні листи вже готуються", – сказав він на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", яка організована компанією "Ілляшев та партнери" в Києві у вівторок.

За його словами, у наступні місяці планується досить активна робота щодо CBAM.

На конференції представник "Івано-Франківськцементу" зауважив, що українські підприємства вже перебувають під дією механізму CBAM, оскільки вже звітують про викиди, для чого були здійснені суттєві інвестиційні витрати на встановлення приладів обліку вуглецевого сліду, на верифікацію цієї системи і на її адміністрування.

На його думку, у випадку відсутності винятку для України та запровадження грошових платежів за вуглецевий слід по механізму CBAM з 1 січня 2026 року, вітчизняна цементна галузь буде перебувати в гіршому становищі, ніж металургія. "Якщо металургія буде сплачувати цей податок виключно за свою діяльність, то цементна галузь буде сплачувати як за себе, так і за українську енергетику: на цементну галузь поширили … і непрямий вуглецевий слід, і тут Україна в дуже поганому становищі, оскільки в Україні, як на рівні держави, нема верифікованого моніторингу викидів від енергетики", – пояснив представник "Івано-Франківськцементу".

За його словами, через відсутність такого моніторингу до України застосовуватимуть загальносвітові показники, хоча через російську агресію країна втратила майже всю вугільну генерацію, інвестували великі кошти в зелену енергетику та має значну частку атомної енергетики, яка вважається у цьому Механізму зеленою. "Але ми будемо платити, умовно, за польські вугільні електростанції", – побоюється представник цементної галузі та закликає акцентувати увагу урядовців і законодавців на цьому питанні.

Він уточнив, що у галузі дві третини карбонового сліду утворюється внаслідок хімічної реакції утворення цементу, тож введення платежів за CBAM з наступного року збільшить вартість продукції приблизно на 10%, а до 2034 року додаткові витрати зростуть вп’ятеро.

Напередодні міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила, що в Європейському Союзі ведуться дискусії щодо можливості відтермінування впровадження СВАМ в Україні на рік. За її словами, остаточне рішення щодо СВАМ може бути ухвалено до кінця літа 2025 року.