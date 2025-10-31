Інтерфакс-Україна
Події
15:48 31.10.2025

В Києві підрядник привласнив 2,7 млн грн під час ремонту електропостачання на Сирецько-Печерській лінії метро

Фото: Київська міська прокуратура

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру керівнику підприємства-підрядника у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту ліній зовнішнього електропостачання на ділянці Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену.

У телеграм-каналі в п’ятницю Київська міська прокуратура повідомляє, що дії підрядника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що між товариством та КП "Київський метрополітен" укладено договір про проведення капітального ремонту кабельних ліній зовнішнього електропостачання ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі Києва зазначають, що за умовами договору товариство мало прокласти понад 1 тис. метрів високовольтного кабелю на вказаній ділянці лінії метро. Роботи проводились у 2024 році.

"З метою заволодіння бюджетними коштами директор підрядної організації використав кабель, придбаний в Україні, а в документах вказав, що придбали його за кордоном, відтак вартість кабелю завищили", - наголошують в прокуратурі.

Відповідно до висновків експертиз КП "Київський метрополітен" переплатило за цим договором понад 2,7 млн грн, чим бюджету столиці завдано збитків на цю суму.

Теги: #привласнення #метро #будівництво

