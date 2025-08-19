Новий парк площею 3,5 га відкрили в Києві на березі Дніпра

Новий міський парк площею 3,5 га відкрили у Дарницькому районі Києва поруч із ТРЦ River Mall на Дніпровській набережній, проєкт реалізовано повністю коштом інвестора - ТРЦ River Mall, повідомили у пресслужбі ТРЦ.

"Ми віримо, що місто потребує не лише інфраструктури, а й сенсів. Тому River Mall інвестує не лише в торгові площі, а й у відкриті громадські простори", — додали в адміністрації ТРЦ.

Архітектурну концепцію розробила Тетяна Сперанська у співпраці з архітекторами ТРЦ. Парк облаштовано як простір для дозвілля, подій та прогулянок на березі Дніпра.

Відразу після відкриття локація стала майданчиком для першого заходу — Етнофесту "Витоки", організованого спільно з Zagoriy Foundation. Подія пройшла в межах культурного проєкту vytoky.com і включала традиційні обряди, виступи фольклорних колективів, майстер-класи з ремесел та інтерактиви для дітей. За даними організаторів, фестиваль відвідали тисячі жителям столиці.

Як повідомили у ТРЦ, наступна подія - осінній цикл Етнофесту під назвою "Жнива" відбудеться на території парку 23–24 серпня. У програмі — виступ Національного академічного хору імені Григорія Верьовки та гурту "ЩукаРиба", майстер-класи з хлібопечення, лекторії, ярмарок виробників традиційного українського хліба, дитячі зони та ін.

ТРЦ River Mall загальною площею 140 тис. кв. м відкрився у столиці у 2019 році.