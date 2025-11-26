Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

Одного з підозрюваних - колишнього директора департаменту ЖКГ Донецької обласної державної адміністрації – було звільнено у березні 2024 року, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Сьогодні НАБУ повідомило про підозру п’ятьом учасникам організованої групи, які привласнили кошти, призначені для тепло- та водопостачання прифронтових територій Донеччини. Серед підозрюваних — колишній директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Філашкін наголосив, що "цю особу (колишнього директора департаменту ЖКГ – ІФ-У) звільнено моїм розпорядженням 29 березня 2024 року. Жодних процесуальних дій щодо чинних керівників чи працівників департаменту не ведеться".

"Коли область воює за виживання, а на фронті щодня гинуть найкращі українці, корупція є абсолютно неприйнятною. Я постійно підкреслюю це на нарадах і в розмовах з керівниками структурних підрозділів та очільниками громад. Влада має працювати чесно. У нас діє робоча група "Прозорість та підзвітність", до якої входять правоохоронці. Вона перевіряє всі закупівлі з бюджету на понад 200 тис. грн", - зазначив він.

Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили організовану групу, яка заволоділа 140 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині.