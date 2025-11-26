Інтерфакс-Україна
Події
16:11 26.11.2025

Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

1 хв читати
Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

Одного з підозрюваних - колишнього директора департаменту ЖКГ Донецької обласної державної адміністрації – було звільнено у березні 2024 року, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Сьогодні НАБУ повідомило про підозру п’ятьом учасникам організованої групи, які привласнили кошти, призначені для тепло- та водопостачання прифронтових територій Донеччини. Серед підозрюваних — колишній директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Філашкін наголосив, що "цю особу (колишнього директора департаменту ЖКГ – ІФ-У) звільнено моїм розпорядженням 29 березня 2024 року. Жодних процесуальних дій щодо чинних керівників чи працівників департаменту не ведеться".

"Коли область воює за виживання, а на фронті щодня гинуть найкращі українці, корупція є абсолютно неприйнятною. Я постійно підкреслюю це на нарадах і в розмовах з керівниками структурних підрозділів та очільниками громад. Влада має працювати чесно. У нас діє робоча група "Прозорість та підзвітність", до якої входять правоохоронці. Вона перевіряє всі закупівлі з бюджету на понад 200 тис. грн", - зазначив він.

Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили організовану групу, яка заволоділа 140 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині.

Теги: #привласнення #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:38 23.11.2025
У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

11:01 22.11.2025
В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

19:34 18.11.2025
Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

Родини з дітьми евакуюють примусово із Комишувахи Краматорської громади – ОВА

10:35 17.11.2025
На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 64 людини, у тому числі 9 дітей

11:35 06.11.2025
На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

14:46 05.11.2025
Гендиректор приватної компанії привласнив понад 47 млн грн бюджету столиці під час постачання електроенергії

Гендиректор приватної компанії привласнив понад 47 млн грн бюджету столиці під час постачання електроенергії

18:58 04.11.2025
ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

10:57 04.11.2025
З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

10:16 04.11.2025
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

11:08 03.11.2025
Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

ВАЖЛИВЕ

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

ОСТАННЄ

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

Київ передав більше 1000 дронів для 72 ОМБр – Кличко

Сибіга озвучив європейським партнерам пʼять пріоритетних кроків для підтримки України і тиску на РФ

Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026р. - Свириденко

У листі фон дер Ляєн до держав-членів ЄС виписала три пропозиції щодо фінпідтримки Україна на 2026-2027рр.

Кабмін з 2026р. запускає проєкт з корекції рубців змін шкіри після поранень та опіків для військових

Уряд невдовзі передасть проєкт Ветеранського кодексу на розгляд парламенту - Свириденко

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА