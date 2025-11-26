Антикорупційні органи викрили факт розкрадання 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили організовану групу, яка заволоділа 140 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині, повідомляє САП.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 учасникам організованої групи, очолюваної службовцем Донецької ОДА, які в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами, виділеними на відновлення теплопостачання в містах Селидовому та Українську, а також систем водопостачання і водовідведення у місті Святогірську", - йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в середу.

Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

За інформацією САП, у межах досудового розслідування встановлено, що у квітні – травні 2023 року співучасники визначили перелік об’єктів, щодо яких планувалось освоєння бюджетних коштів, та сформували штучно завищені розрахунки вартості робіт і обладнання.

"Під впливом організатора злочину службові особи Донецької ОДА погоджували звернення про необхідність фінансування, після чого було організовано імітацію конкурентного середовища та моніторингу цін", - зазначається в повідомленні.

В САП уточнюють, що, відповідно до визначених заздалегідь дій 27 червня 2023 року між Департаментом ЖКГ Донецької ОДА та підконтрольним співучасникам приватним підприємством укладено договір на суму понад 200 млн грн щодо постачання та підключення модульних котелень, який одразу не передбачав належної проєктно-кошторисної документації.

"У вересні – грудні 2023 року укладено договори на суму майже 100 млн грн щодо водопостачання та водовідведення у м. Святогірську, за якими здійснювались виплати за роботи, що або не виконувались взагалі, або виконувались без проєктної і дозвільної документації та з грубими порушеннями будівельних норм", - йдеться в повідомленні.

Фактичне виконання робіт, як наголошують в антикорупційній прокуратурі, мало імітаційний характер, а збудовані об’єкти не могли бути введені в експлуатацію і використовуватись за призначенням.

Крім того, згідно з повідомленням, з’ясувалося, що об’єкти в м. Святогірську є самочинним будівництвом та не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудування, у зв’язку з чим не можуть бути прийняті в експлуатацію.

"З метою приховання злочинної діяльності учасники групи ініціювали безпідставне продовження строків договорів, оформлювали фіктивні акти приймання-передачі та в подальшому намагалися передати збудовані об’єкти на баланс комунального підприємства, повідомляючи недостовірні відомості про їх готовність", - інформують в САП.

Паралельно здійснювався контроль за фінансовими потоками та організовувалося виведення коштів через підконтрольні підприємства з подальшим їх обготівкуванням.

Наразі розмір спричинених обласному бюджету збитків становить понад 140 млн гривень.