14:46 05.11.2025

Гендиректор приватної компанії привласнив понад 47 млн грн бюджету столиці під час постачання електроенергії

Поліцейські Києва оголосили про підозру гендиректору приватної компанії, який привласнив понад 47 млн грн з бюджету столиці під час постачання електроенергії.

"Наприкінці 2022 року між приватним товариством та КП "Київпастранс" було укладено договір на постачання електроенергії вартістю понад 838 млн грн. Відповідно до умов договору постачальник мав забезпечити прозорість формування ціни та інформувати споживача про зміни тарифів на ринку", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, таким чином до комунального підприємства постачалася електроенергія протягом 2023 року та за цей час тарифи на неї постійно коливалися, про що знав підрядник.

"Втім в офіційних документах інформація про реальні тарифи була приховуваною та майже весь рік КП "Київпастранс" споживало електроенергію за завищеною вартістю", - наголошують в поліції Києва.

У результаті на рахунок підприємства було безпідставно перераховано понад 47 млн грн бюджетних коштів.

