Посадовці Одеської міськради привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ

Посадовці Одеської міськради привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили посадовців Одеської міської ради та керівників приватних компаній, які організували схему розкрадання бюджетних коштів громади, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, під час укладення договору на постачання товарів для потреб Збройних Сил України вони безпідставно включили до вартості договору суму ПДВ. Ці операції не підлягали оподаткуванню, тож таким чином було привласнено понад 1,6 млн грн коштів громади", - зазначається у повідомленні у Телеграм-каналі.

31 жовтня проведено 12 обшуків у службових приміщеннях, офісах та за місцями проживання посадовців.

Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

