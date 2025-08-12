БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Запорізькій області.

"За даними слідства, посадові особи Мелітопольської районної державної адміністрації, у змові з представниками низки приватних підприємств, під час будівництва фортифікаційних споруд завищували вартість матеріалів та обладнання. При цьому вони вносили недостовірні відомості до кошторисної та звітної документації. Таким чином, фігуранти заволоділи понад 6,47 млн грн бюджетних коштів. Збитки завдані державі підтверджені висновками судових експертиз", - повідомляє пресслужба БЕБ.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели 11 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. В результаті вилучили фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки підприємств та інші докази.

Наразі детективи повідомили про підозру двом учасникам схеми за ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.