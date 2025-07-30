Інтерфакс-Україна
Події
10:04 30.07.2025

Київська влада не підтримала заклик ліквідувати "Київзеленбуд"

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Київська влада не підтримала заклик ліквідувати "Київзеленбуд"

Київська влада у відповіді на петицію не підтримала заклик ліквідувати комунального підприємства "Київзеленбуд".

"Враховуючи викладене та зважаючи на те, що в електронній петиції не наведено фактів порушень природоохоронного законодавства КО "Київзеленбуд" або його структурними підрозділами зі статусом юридичної особи, в тому числі встановлених відповідними правоохоронними органами або органами, уповноваженими здійснювати державний контроль (нагляд) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, підтримую електронну петицію в частині збереження зелених насаджень у місті Києві та приведення рівня забезпеченості населення міста Києва якісними озелененими територіями загального користування", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

У відповіді зазначається, що утримання та догляд за зеленими насадженнями, які перебувають на балансі і обслуговуванні структурних підрозділів "Київзеленбуду", здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, при цьому видалення зелених насаджень здійснюється згідно з вимогами Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах.

Підкреслюється, що "Київзеленбуд" та його структурні підрозділи здійснюють видалення виключно сухостійних та аварійних дерев на підставі відповідних актів обстеження зелених насаджень.

Крім того, зазначається, що з метою імплементації європейських підходів до здійснення заходів по догляду за деревами та підвищення рівня відповідальності власників та балансоутримувачів зелених насаджень за їх утримання на території Києва Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації підготовлено проєкт рішення Київської міської ради, яким пропонується затвердити Правила обрізування дерев на території міста Києва.

Як повідомлялося, 6 липня петиція на сайті Київської міської ради із закликом ліквідувати комунального підприємства "Київзеленбуд" через систематичне знищення здорових дерев у місті Києві набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #київрада #петиція #дерево #київзеленбуд #рубка

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