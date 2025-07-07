Інтерфакс-Україна
Події
09:42 07.07.2025

Петиція про ліквідацію "Київзеленбуду" набрала необхідні голоси

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Петиція про ліквідацію "Київзеленбуду" набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом ліквідувати комунального підприємства "Київзеленбуд" через систематичне знищення здорових дерев у місті Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 8 травня і станом на 6 липня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми, мешканці міста Києва, вимагаємо негайного реагування на дії комунального об'єднання "Київзеленбуд", яке, прикриваючись доглядом за зеленими насадженнями, систематично знищує здорові дерева в столиці. Ці дії загрожують екологічному балансу міста та є прямим порушенням прав киян на безпечне і здорове довкілля", - йдеться в тексті петиції.

Підписанти вимагають: ліквідувати КП "Київзеленбуд"; провести незалежний аудит діяльності підприємства за останні 5 років, з публічними звітами: зупинити знищення дерев на вул. Кониського та провести розслідування законності цих дій; забезпечити громадський контроль за будь-якими роботами, що стосуються зелених насаджень: заборонити практику так званого "омолодження" дерев.

Теги: #київзеленбуд #петиція

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