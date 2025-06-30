Київська влада відхилила петицію про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо

Київська влада відхилила петицію із закликом облаштувати Центральний парк на місці колишнього трамвайного депо на розі вулиць Антоновича та Ділової.

"Остаточне рішення щодо порушеного в електронній петиції питання прийматиметься за результатами проведення організаційно-правових заходів, передбачених рішенням Київської міської ради від 11.04.2024 № 377/834 "Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва"", а також вивчення можливості та доцільності повернення зазначеної земельної ділянки у власність територіальної громади міста Києва", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличко на петицію.

Відзначається, що територія, запропонована для створення зеленої зони, в 2026 році продана ТОВ "Т.М.М." для будівництва комплексу у складі житлових будинків, оздоровчо-розважальних та торговельно-офісних об’єктів з підземним паркінгом, а далі у 2010 році право власності на вказану земельну ділянку перейшло до ТОВ "Гарден Сіті".

Як повідомлялося, 9 червня петиція на сайті Київської міської ради із закликом облаштувати Центральний парк на місці колишнього трамвайного депо на розі вулиць Антоновича та Ділової набрала необхідну для розгляду кількість голосів.