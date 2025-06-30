Інтерфакс-Україна
Події
10:15 30.06.2025

Київська влада відхилила петицію про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо

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Київська влада відхилила петицію із закликом облаштувати Центральний парк на місці колишнього трамвайного депо на розі вулиць Антоновича та Ділової.

"Остаточне рішення щодо порушеного в електронній петиції питання прийматиметься за результатами проведення організаційно-правових заходів, передбачених рішенням Київської міської ради від 11.04.2024 № 377/834 "Про невідкладні заходи забезпечення сталого розвитку м. Києва"", а також вивчення можливості та доцільності повернення зазначеної земельної ділянки у власність територіальної громади міста Києва", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличко на петицію.

Відзначається, що територія, запропонована для створення зеленої зони, в 2026 році продана ТОВ "Т.М.М." для будівництва комплексу у складі житлових будинків, оздоровчо-розважальних та торговельно-офісних об’єктів з підземним паркінгом, а далі у 2010 році право власності на вказану земельну ділянку перейшло до ТОВ "Гарден Сіті".

Як повідомлялося, 9 червня петиція на сайті Київської міської ради із закликом облаштувати Центральний парк на місці колишнього трамвайного депо на розі вулиць Антоновича та Ділової набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #парк #петиція

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