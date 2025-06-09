Петиція про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом обраштувати Центральний парк на місці колишнього трамвайного депо на розі вулиць Антоновича та Ділової набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 16 квітня і станом на 9 червня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Пропонується зробити Центральний парк на місці колишнього трамвайного депо в межах вулиць Антоновича, Ділової та Короленківської", - йдеться в тексті петиції.

Відзначається, що на сьогоднішній день там є покинутий, затоплений підземними водами котлован, який залишився після невдалого початку будівництва житлового комплексу.

"Водночас природа і час взяли своє і тепер це місце більше схоже на справжнісінький зелений оазис із озером посеред справжніх кам’яних джунглів ділового центра міста", - додав заявник.