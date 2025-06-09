Інтерфакс-Україна
Події
10:58 09.06.2025

Петиція про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо набрала необхідні голоси

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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом обраштувати Центральний парк на місці колишнього трамвайного депо на розі вулиць Антоновича та Ділової набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 16 квітня і станом на 9 червня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Пропонується зробити Центральний парк на місці колишнього трамвайного депо в межах вулиць Антоновича, Ділової та Короленківської", - йдеться в тексті петиції.

Відзначається, що на сьогоднішній день там є покинутий, затоплений підземними водами котлован, який залишився після невдалого початку будівництва житлового комплексу.

"Водночас природа і час взяли своє і тепер це місце більше схоже на справжнісінький зелений оазис із озером посеред справжніх кам’яних джунглів ділового центра міста", - додав заявник.

Теги: #парк #депо #петиція

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