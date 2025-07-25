Правоохоронці підозрюють двох керівників райадміністрацій Львова у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів

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Правоохоронці повідомили двом керівникам районних адміністрацій міста Львова про підозру у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів при ліквідації ракетного удару по місту, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації та керівниці Галицької районної адміністрації Львова у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи РА безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

"В результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн грн", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Відзначається, що директору комунального підприємства прокурори також повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.