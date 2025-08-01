СБУ викрила посадовця Міноборони, який розтратив 1 млрд грн на закупівлі харчування для ЗСУ

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України за сприяння міністра оборони викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання харчових продуктів для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.

За повідомленням у телеграм-каналі СБУ в п'ятницю, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони.

"Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах. Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру у розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.