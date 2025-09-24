Інтерфакс-Україна
15:21 24.09.2025

Законопроєкт №14057 щодо оновлення Цивільного кодексу потребує доопрацювання - нардепи

Законопроєкт №14057 про внесення змін до книги другої Цивільного кодексу у зв’язку з оновленням (рекодифікацією) буде доопрацьовуватися, заявив народний депутат України Микола Княжицький (фракція “Європейська солідарність”) після занепокоєнь щодо загрози свободі слова через окремі положення документа.

“Законопроєкт №14057 в частині захисту інформації виписаний досить посередньо — тобто так само як і більшість законопроєктів на стадії реєстрації. Але саме для того й існує процедура доопрацювання (…) Законопроєкт приводить до сучасних стандартів Книгу другу Цивільного кодексу, яка регулює немайнові права (…) На цій стадії важливі не деталі, а закладений принцип, і він правильний: оновити Цивільний кодекс”, - зазначив Княжицький, який є одним із підписантів законопроєкту, на сторінці у Facebook в середу.

Нардеп зазначив, що Цивільний кодекс був прийнятий ще 25 років тому, а більшість змін, які з того часу вносили до Кодексу, не стосувалися Книги другої. За словами Княжицького, чинний Цивільний кодекс застарів і суттєво відстає від закону “Про медіа”. Таким чином, закон, судова практика і Цивільний кодекс можуть суперечити один одному. Загалом же, законопроєкт охоплює значно ширше коло питань, ніж лише питання недостовірної інформації.

“Крім того, цього року парламент прийняв масштабну реформу, скасувавши Господарський кодекс. Тому ідея оновити норми Цивільного кодексу до сучасного українського та європейського законодавства є принципово правильною, будь-який юрист це підтвердить. Як мені відомо, над цією реформою працюють кращі цивілісти провідних університетів країни”, - наголосив він.

Водночас голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція “Голос”), який є співавтором законопроєкту, повідомив, що після консультацій з медіа-юристами дійшов до висновку, що “окремі положення з 128 сторінок таблиці правок справді можуть читатися по-різному” і відкликав підпис.

“Одразу приступив до консультацій щодо знаходження компромісних формулювань критикованих статей. І зустріч для пошуку порозуміння запланована наступного тижня”, - написав він на сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, народні депутати пропонують Верховній Раді адаптувати цивільне законодавство до цифровізації, зокрема посилити захист персональних даних.

Про це йдеться у законопроєкті №14057 про внесення змін до книги другої Цивільного кодексу у зв’язку з оновленням (рекодифікацією), який був зареєстрований 21 вересня. Як зазначається у пояснювальній записці, документ спрямований на адаптацію цивільного законодавства до цифрової епохи, посилення захисту персональних даних, а також модернізацію регулювання у сфері біомедицини.

Законопроєкт передбачає внесення змін до понад 50 законів, зокрема Сімейного кодексу, ЦПК, Податкового кодексу, законів у сфері охорони здоров’я, цифрової економіки, освіти, авторського права, захисту персональних даних та інституційного інвестування.

Серед авторів законопроєкту - голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк.

