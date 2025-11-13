Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

Фото: https://sluga-narodu.com

Новий законопроєкт, який має на меті допомогти військовослужбовцям після демобілізації адаптуватися до цивільного життя, напрацьовується у Верховній Раді, повідомив народний депутат фракції "Слуга народа", заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, який є ініціатором законопроєкту.

"Над законопроєктом працюємо з командою експертів, за підтримки та в комунікації з Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та Міністерством охорони здоров’я", - розповів Тарасенко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, більшість військових, які нині захищають Україну, після завершення служби потребуватимуть базової підготовки до цивільного життя.

"Важливо створити умови, в яких повернення з фронту супроводжуватиметься психологічною, фізичною та соціальною підтримкою. Адже коли захисники й захисниці повертаються додому, їм потрібен час і підготовка, щоб знову адаптуватися. Це і психологічно, і фізично", - акцентував народний депутат.

Він додав, що законопроєкт наразі напрацьовується спільно з парламентарями-колегами, і найближчим часом його буде зареєстровано у Верховній Раді.

Тарасенко також розповів, що у Комітеті працюють над законопроєктом щодо реформування системи протезування військових. "Тривають дискусії, як саме оновити систему протезування в Україні. Важливо, щоб усі ветерани, які втратили кінцівки на фронті, були забезпечені якісними протезами та належною реабілітацією", - наголосив він.

На переконання народного депутата, турбота про військових після війни – це частина відповідальності держави перед тими, хто захищав Україну.

"Завершення війни не означає, що вона закінчується для бійців, вона, на жаль, залишається з ними назавжди. Ми повинні створити умови, за яких ветеран і ветеранка знатиме: вони повертаються в країну, за яку воювали", - підсумував Тарасенко.