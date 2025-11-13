Інтерфакс-Україна
Події
17:14 13.11.2025

Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

2 хв читати
Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко
Фото: https://sluga-narodu.com

Новий законопроєкт, який має на меті допомогти військовослужбовцям після демобілізації адаптуватися до цивільного життя, напрацьовується у Верховній Раді, повідомив народний депутат фракції "Слуга народа", заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, який є ініціатором законопроєкту.

"Над законопроєктом працюємо з командою експертів, за підтримки та в комунікації з Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та Міністерством охорони здоров’я", - розповів Тарасенко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, більшість військових, які нині захищають Україну, після завершення служби потребуватимуть базової підготовки до цивільного життя.

"Важливо створити умови, в яких повернення з фронту супроводжуватиметься психологічною, фізичною та соціальною підтримкою. Адже коли захисники й захисниці повертаються додому, їм потрібен час і підготовка, щоб знову адаптуватися. Це і психологічно, і фізично", - акцентував народний депутат.

Він додав, що законопроєкт наразі напрацьовується спільно з парламентарями-колегами, і найближчим часом його буде зареєстровано у Верховній Раді.

Тарасенко також розповів, що у Комітеті працюють над законопроєктом щодо реформування системи протезування військових. "Тривають дискусії, як саме оновити систему протезування в Україні. Важливо, щоб усі ветерани, які втратили кінцівки на фронті, були забезпечені якісними протезами та належною реабілітацією", - наголосив він.

На переконання народного депутата, турбота про військових після війни – це частина відповідальності держави перед тими, хто захищав Україну.

"Завершення війни не означає, що вона закінчується для бійців, вона, на жаль, залишається з ними назавжди. Ми повинні створити умови, за яких ветеран і ветеранка знатиме: вони повертаються в країну, за яку воювали", - підсумував Тарасенко.

Теги: #законопроєкт #ветерани #тарасенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 13.11.2025
Ветеран-розвідник може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки і ринковій аналітиці

Ветеран-розвідник може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки і ринковій аналітиці

16:15 12.11.2025
Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі "Енергоатому"

Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі "Енергоатому"

15:08 12.11.2025
УЧХ розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин

УЧХ розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин

10:32 12.11.2025
Низка ГО та фундацій виступили проти прийняття законопроєкту ДЕСС, який послабить позиції української - заява

Низка ГО та фундацій виступили проти прийняття законопроєкту ДЕСС, який послабить позиції української - заява

04:33 12.11.2025
Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

Американські ветерани відвідали Київщину в межах візиту, організованого спільно з Міністерством у справах ветеранів – Калашник

13:47 10.11.2025
Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

10:48 10.11.2025
Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

13:19 08.11.2025
Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Навроцького про зміни в наданні допомоги українцям – ЗМІ

Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Навроцького про зміни в наданні допомоги українцям – ЗМІ

10:46 07.11.2025
Нардеп В'ятрович про узгодження з Угорщиною закону про зміни в освіті: Його ніхто не бачив в очі в парламенті

Нардеп В'ятрович про узгодження з Угорщиною закону про зміни в освіті: Його ніхто не бачив в очі в парламенті

17:56 05.11.2025
Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

ВАЖЛИВЕ

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

ОСТАННЄ

В реєстрі прозорості НАЗК зареєструвалися перші 100 лобістів

Росіяни атакували цивільних, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій, троє людей загинули – 77 ОАеМБр

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах

Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро – Фонд

"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

Держетнополітики 14 листопада розпочне вивчення можливих зв’язків однієї з церков Одеської єпархії із забороненою організацією

На Закарпатті викрито військового, який продавав чоловікам маршрути до Європи через віртуальні гаманці

Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА