16:02 11.11.2025

Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей

Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" продовжують проводити евакуацію мирних жителів Донеччини, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Попри щоденні обстріли та постійну небезпеку, рятувальники вивозять людей із прифронтових населених пунктів, де життя щомиті перебуває під загрозою. З початку листопада вже евакуювали 17 мешканців Дружківки Краматорського району, серед яких — 5 дітей", - вказується у повідомленні.

Наголошується, що рятувальники супроводжували громадян, допомагали з особистими речами та надавали всебічну підтримку на всьому шляху до безпечного місця.

"Не відкладайте виїзд на потім — може бути запізно. Евакуація — це турбота про вашу безпеку та життя", - закликали в ДСНС.

