Працівники ДСНС з початку листопада евакуювали 17 жителів Дружківки, в тому числі 5 дітей
Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" продовжують проводити евакуацію мирних жителів Донеччини, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Попри щоденні обстріли та постійну небезпеку, рятувальники вивозять людей із прифронтових населених пунктів, де життя щомиті перебуває під загрозою. З початку листопада вже евакуювали 17 мешканців Дружківки Краматорського району, серед яких — 5 дітей", - вказується у повідомленні.
Наголошується, що рятувальники супроводжували громадян, допомагали з особистими речами та надавали всебічну підтримку на всьому шляху до безпечного місця.
"Не відкладайте виїзд на потім — може бути запізно. Евакуація — це турбота про вашу безпеку та життя", - закликали в ДСНС.