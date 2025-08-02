Кількість поранених у Дружківці через ворожу атаку збільшилася до семи осіб

Кількість постраждалих у Дружківці Донецької області внаслідок атаки дронів зросла до семи осіб, повідомили в пресслужбі поліції Донецької області.

"У вихідний день росіяни обстріляли центр міста - попередньо, БпЛА "Герань-2". Зафіксовано щонайменше 8 влучань", - ідеться в повідомленні на сайті поліції в суботу.

Повідомляється, що серед поранених - шість жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік. Пошкоджено 2 житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, 9 цивільних авто.

Раніше повідомляли про п'ятьох постраждалих.