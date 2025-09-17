Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні - МЗС

Фото: МЗС України

Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні після інциденту з російськими дронами у повітряному просторі Польщі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Міністр анонсував минулого тижня під час візиту колеги з Польщі Радослава Сікорського, що приїде польська делегація вивчити наш досвід. Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з безпекових міркувань такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі", - сказав він на брифінгу в Києві у середу.

За словами речника, Україна дійсно очікує на делегацію, і вона буде на високому рівні.

"Я думаю, подальші деталі ви побачите від Міноборони та міністра оборони", - додав Тихий.

Він наголосив, що Україні готова ділитися своїм військовим досвідом з Польщею.