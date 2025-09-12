Стефанчук провів зустріч з делегацією британського парламенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із парламентською делегацією Великої Британії на чолі з головою міжфракційної групи з питань України, членом Палати громад Алексом Собелом, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Очільник українського парламенту подякував колегам за вагому військову, політичну та санкційну підтримку та обговорив подальші кроки у двосторонній співпраці", - сказано в повідомленні.

Стефанчук зазначив, що відносини між Україною та Британією "тісніші, ніж будь-коли", а підписана цього року Угода про 100-річне партнерство заклала фундамент довготривалих спільних проєктів.

Окремою темою стала формула справедливого й тривалого миру.

"Він можливий лише на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету й територіальної цілісності України", - наголосив голова гарламенту.

Сторони також приділили увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією з окупованих територій. "Їхнє повернення - наш спільний гуманітарний пріоритет і вимога справедливості", підкреслив Стефанчук.

Він відзначив внесок британських колег у санкційний тиск, зокрема щодо "тіньового флоту", а також за ініціативу із замороження активів держави-агресора з метою їхнього подальшого спрямування на відновлення України.

За особистий внесок у підтримку України Стефанчук вручив Собелу орден "За заслуги".

"Велика Британія залишається поруч з Україною у найважливіші моменти. Разом ми захищаємо свободу", - підсумував спікер Ради.

Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/265964.html