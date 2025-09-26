Інтерфакс-Україна
09:56 26.09.2025

Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Кабінет міністрів перерозподілив 14,7 млн грн з гуманітарного розмінування на супроводження угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства на 2025 рік, здійснено перерозподіл видатків розвитку шляхом: зменшення їх обсягу за бюджетною програмою “Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення” на 14 млн 687,5 тис. грн та збільшення на цю суму їх обсягу за бюджетною програмою “Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки публічних інвестиційних проектів та проектів державно-приватного партнерства, а також виконання зобовʼязань за міжнародними угодами”.

Зазначається, що дане рішення прийнято з метою забезпечення виконання положень угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, її супроводження та організаційного забезпечення державною організацією “Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства”.

Як повідомлялося, Американсько-Український інвестиційний фонд відновлення, який пріоритетно націлений на розробку критичних матеріалів, нафти і газу та пов’язаної ними інфраструктури, був створений наприкінці весни цього року. Внеском США до нього можуть бути поставки озброєння Україні. Початковим же внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та “сплячі” ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин.

