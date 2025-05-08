Українсько-Американський інвестиційний фонд відбудови до осені має запрацювати – Арахамія

Українсько-Американський інвестиційний фонд відбудови має запрацювати до осені, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи ратифікацію угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки в парламенті у четвер.

"Після ратифікації, сподіваюся, що завтра швидко вже це буде підписано президентом України, ми переходимо до другого етапу, де урядові перемовники мають закінчити процес узгодження та підписання двох інших угод, більш технічних угод щодо створення спільної установи, де три на три (три людини з українського боку і три людини з американського боку – ІФ-У) будуть вирішувати питання про інвестиційні проєкти", - сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону у четвер.

"Потім вони мають відкрити рахунки в наших банках, і таке інше, все це займе там приблизних оцінках до місяця десь", - сказав Арахамія. Він висловив сподівання, "що вже навіть до осені фонд буде сформований та почне працювати".

"Я вам скажу, я також є голова наглядової ради Урядова агенція "Юкрейнінвест", яка займається залученням інвестицій, тільки сама новина про те, що ми ратифікуємо і підписали угоди зі Сполученими Штатами викликала певний інтерес і зацікавленість від іноземних інвесторів, не американських, а британських, французьких та кількох інших, вони почали надсилати запити, тому що вони це розцінюють як довгострокову ставку Сполучених Штатів на економічне співробітництво з Україною", - додав Арахамія.

За словами Арахамії, перемовники напередодні голосування провели зустрічі з усіма фракціями та відповіли на всі питання. Він також зазначив, що два інших документи до угоди не потребують ратифікації парламенту, тому що це технічні угоди, вони регламентують діяльність фонду. "Ми як парламент схвалюємо рамку, рамкові речі, і всі інші угоди на базі цього мають не протирічити рамці, яку задала Верховна рада. (…) Так працює більшість міжнародних угод". При цьому він навів приклад такої угоди – про ратифікацію асоціації з Європейським союзом.

Як повідомлялося, два додаткові документи до угоди – це Договір про створення обмеженого партнерства та Статут інвестиційного фонду.