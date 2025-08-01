Трамп оголосив про намір запровадження санкцій проти Росії за підсумками 10-денного строку

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації після завершення встановленого 10-денного терміну.

"Те, що робить Росія, огидно. Це дуже сумно. Ми збираємося ввести санкції. Я не знаю, чи будуть санкції турбувати його", — заявив Трамп.

Як повідомлялося, США на початку тижня провели розмову з представниками російського керівництва щодо припинення війни в Україні, однак прогресу не досягли. Президент Дональд Трамп найближчими днями ухвалить рішення щодо подальших дій проти Росії, оскільки вже понад пів року спроби мирного врегулювання залишаються безрезультатними, повідомив держсекретар Марко Рубіо в ефірі Fox Radio.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=NC09z2oqpDg