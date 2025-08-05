Інтерфакс-Україна
Події
06:39 05.08.2025

Стубб: наближається термін для припинення вогню, встановлений Трампом. Фінляндія підтримує зусилля припинення вогню

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Президент Фінляндії Александр Стубб провів продуктивну телефонну розмову з президентом США, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні та співпрацю в сфері безпеки.

"Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Термін, встановлений Президентом Трампом для припинення вогню, наближається. Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню. Довгострокові переговори повинні привести до тривалого й справедливого миру", — написав Стубб у соцмережі Х.

Окрему увагу президенти приділили темі криголамів, які, за словами глави фінської держави, є важливим елементом безпеки та співпраці між союзниками.

"Ми також продовжили обговорення криголамів — важливого елементу безпеки та співпраці між союзниками. Фінляндія побудувала 60 відсотків криголамів у світі. Ми маємо спроможність будувати їх надійно й швидко", — зазначив Стубб.

Джерело: https://x.com/alexstubb/status/1952441102260211985?s=46

Теги: #термін #трамп #фінляндія

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